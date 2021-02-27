В Башкирии за сутки у 139 человек подтвердили коронавирус

За последние сутки у 139 человек в Башкирии был подтвержден коронавирус. С начала пандемии число таких случаев возросло до 28 444 фактов.
Данные приводит федеральный оперативный штаб. По его информации, в республике из всех зарегистрированных случаев болезни 22 713 человек уже перенесли коронавирус и были выписаны по выздоровлению, в том числе – 197 пациентов за последние сутки.
Пока большая часть получающих лечение переносит коронавирус в легкой форме. Также, согласно федеральным данным, в Башкирии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число погибших составляет 269 человек.