В России за сутки выписали 16 тысяч пациентов, перенесших коронавирус

В России за последние сутки отмечено больше выписанных ковид-пациентов, чем заболевших. Но и смертность среди пациентов с коронавирусом пока не останавливается.

Согласно данным оперштаба России, в стране за минувшие сутки зарегистрировано 11 534 больных коронавирусом, с начала пандемии – 4 234 720 человек. Выписано на 27 февраля 3 799 406 человек, в том числе за сутки – 16 020.