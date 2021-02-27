В России за сутки выписали 16 тысяч пациентов, перенесших коронавирус

В России за последние сутки отмечено больше выписанных ковид-пациентов, чем заболевших. Но и смертность среди пациентов с коронавирусом пока не останавливается.
Согласно данным оперштаба России, в стране за минувшие сутки зарегистрировано 11 534 больных коронавирусом, с начала пандемии – 4 234 720 человек. Выписано на 27 февраля 3 799 406 человек, в том числе за сутки – 16 020.
Пока на лечении остаются 349 571 пациентов с подтвержденным диагнозом. Также за сутки отмечено 439 фактов смерти от коронавируса. Вместе с ними в России с начала пандемии скончалось 85 743 человек.