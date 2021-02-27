«Очень быстро ехал»: известны подробности страшного ДТП в Башкирии с пострадавшими детьми

В Уфимском районе 26 февраля произошло жуткое ДТП с участием грузовика и легкового авто, в котором пострадали 4 человека, в том числе двое детей. Водитель КамАЗа рассказал, как все было.
По словам водителя грузовика, легковушка появилась неожиданно. Кроме того, водитель, несмотря на присутствие в салоне двоих детей, двигался по проезжей части очень быстро.
Напомним, что ДТП произошло утром в Уфимском районе. На 1326 километре трассы М-7 столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Лада Гранта. За рулем последнего ТС в тот момент был 31-летний житель Татышлинского района.
В салоне находились также 41-летняя женщина и ее дети в возрасте 10 и 14 лет. Все, кто был в автомобиле, госпитализированы. Причину ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.
Фото: скриншот видеозаписи
Видео: ГИБДД РБ