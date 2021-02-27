«Очень быстро ехал»: известны подробности страшного ДТП в Башкирии с пострадавшими детьми

Никого, вроде, не было. Внезапно появилась. Столкновения не смогли избежать. Произошла авария, и все. Очень быстро ехал. Я увидел только фары, но уже поздно было. Я вышел из машины, из Гранты водитель тоже вышел. Я сразу побежал вызывать скорую, МЧС, потому что женщина была зажата.

Водитель КамАЗа