В Башкирии задержали водителя, трижды лишенного прав

В Башкирии был задержан водитель, ранее неоднократно лишенный прав на управление транспортным средством. Это произошло на днях в Стерлитамаке.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, который уже попадал под наказания ранее. Ранее, в 2014 году, мужчина лишился водительского удостоверения за езду в пьяном виде. Спустя несколько лет в 2019 году тот же человек вновь лишился прав на управление ТС за ДТП, в котором пострадали люди.

Урок не пошел впрок, и в декабре 2019 года за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения он был лишён повторно. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ

В тот же день сотрудники ГИБДД Стерлитамака заметили и остановили еще одного водителя. Его тоже ранее уже лишили прав за управление транспортом в пьяном виде. Этот нарушитель проигнорировал обязательство сдать права и продолжал управлять автомобилем.

Оба водителя доставлены в суд для принятия решения по совершенным правонарушениям. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ