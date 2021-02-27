В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибший и пострадавшие

В Башкирии при столкновении двух легковых автомобилей погиб человек. На данный момент также известно о пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня, 27 февраля, в Бирском районе на 12 километре по пути Емашево-Бирск. Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов сообщает, что на данный момент известно о том, что при столкновении ВАЗ-2121 и Лада Калина на месте погиб водитель Лады. Мужчине был 61 год.

Вместе с ним в автомобиле находилась его супруга. Ее экстренно госпитализировали, как и водителя второго автомобиля. Пока других подробностей нет, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.