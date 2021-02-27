Радий Хабиров проверил, как идет строительство Уфимского хосписа

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил стройплощадку Уфимского хосписа. Его возводят за счет средств благотворителей на юге башкирской столицы за ТРЦ «Мега». Хоспис будет решать одну из важнейших задач, а именно оказывать паллиативную помощь как взрослым, так и детям в комфортных условиях.

Строительство началось в начале прошлого года. Большая площадь в 2,37 га включит в себя детское и взрослое отделения и административно-медицинский блок. Здесь будет организовано 60 коек, 20 из которых предназначены для детей. Также появятся зоны для прогулок, игровые площадки.

На данный момент выполнена большая часть вертикальной планировки, а также кирпичной кладки корпусов. Вскоре начнутся внутренние работы и прокладка инженерных сетей. Техническое открытие запланировано на осень текущего 2021 года.

Исполнительный директор Уфимского хосписа Радмила Сурначева отметила, что это первый хоспис для населения республики, в которой более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей нуждаются в паллиативной помощи.

От лица коллективов некоммерческих организаций, работающих в этой сфере, хочу поблагодарить руководство Башкортостана и лично Радия Хабирова за поддержку в реализации проекта. Пациенты нового учреждения будут получать бесплатную помощь за счёт благотворительных взносов меценатов – предпринимателей, крупных компаний, просто неравнодушных людей. Сделать пожертвование можно на сайте учреждения. Наиболее крупных благотворителей мы отметим на специальной панели в фойе хосписа. Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Радий Хабиров в ходе встречи обсудил вопросы достройки хосписа и подъездных путей к нему с руководством предприятий и организаций. Сейчас уже группа компаний «Архстройинвестиции» готова выделить 35 миллионов рублей на строительство подъездной дороги.

Радий Хабиров также поручил Правительству республики провести переговоры с акционерами «Газпрома» и «Башкирэнерго» о возможности льготного подключения объекта к электро- и газоснабжению. Руководитель региона отметил, что для комфортного пребывания пациентов фасады зданий важно выполнить в светлых тонах и выполнить благоустройство прилегающей территории. Пресс-служба администрации главы РБ

Радий Хабиров также подчеркнул, что хоспис, строящийся сейчас, это современный многопрофильный госпиталь с особыми условиями для пациентов.

Здесь будут особые условия пребывания, в которых нуждаются взрослые и дети. Мы привлекли предприятия, способные оказать проекту благотворительную помощь. Это своеобразная проверка зрелости республиканского бизнеса, его готовности нести определённую социальную ответственность перед регионом. Радий Хабиров, Глава РБ