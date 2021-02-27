В Башкирии смягчены некоторые ограничения режима повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ с корректировками в указе о режиме повышенной готовности.

Смягчаются некоторые ограничение в работе большого количества объектов республики. Всем театрам, кинотеатрам, домам культуры, театрально-концертных учреждениям разрешено заполнять залы на 85% от общей его вместимости, если учреждение соблюдает все не раз обозначенные санитарно-эпидемиологические нормы.

При тех же условиях могут заполнять залы и ночные клубы, дискотеки и другие объекты этой направленности. В документе сказано, что и трибуны во время проведения некоторых соревнований тоже разрешено заполнять на 85% при соблюдении эпиднорм.

Это касается матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий.