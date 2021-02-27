В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 февраля посетил с рабочим возитом строительную площадку будущего Центра управления республикой. На данный момент часть работ уже завершена, сама стройка идет по ранее определенному графику.

Фото №1 - В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой

Корпус из трех этажей общей площадью более 6 тысяч квадратных метров строится по современным быстровозводимым технологиям. Объект планируется поднять в марте текущего года. На данный момент здесь уже завершается монтаж конструкций и внутренних коммуникаций.

Строители уже выполнили укрепление грунта, устройство фундамента здания, стен и перекрытий, подвели инженерные сети водо- и электроснабжения, отопления и водоотведения. Все работы идут по графику. В завершающей стадии находятся монтаж кровли, перегородок, фасадов и витражей.

Пресс-служба администрации Главы РБ
Фото №2 - В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой

Радий Хабиров отдельно отметил скорость выполнения работ, несмотря на сложность объекта.

Строители работают очень быстро. Для нас это интересный опыт по созданию достаточно сложных по конструкции объектов. Кроме того, Центр управления республикой – важный этап цифровой трансформации региона. Он позволит на постоянной основе обрабатывать и анализировать большое количество данных. Это будет мощнейший ресурс для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №3 - В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой
Пенальти

По словам Премьер-министра Андрея Назарова, в этом же здании будет функционировать и Корпорация развития республики. Это даст возможность передавать актуальную информацию инвесторам для запуска бизнеса.

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