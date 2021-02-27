В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 февраля посетил с рабочим возитом строительную площадку будущего Центра управления республикой. На данный момент часть работ уже завершена, сама стройка идет по ранее определенному графику.
Корпус из трех этажей общей площадью более 6 тысяч квадратных метров строится по современным быстровозводимым технологиям. Объект планируется поднять в марте текущего года. На данный момент здесь уже завершается монтаж конструкций и внутренних коммуникаций.
Радий Хабиров отдельно отметил скорость выполнения работ, несмотря на сложность объекта.
По словам Премьер-министра Андрея Назарова, в этом же здании будет функционировать и Корпорация развития республики. Это даст возможность передавать актуальную информацию инвесторам для запуска бизнеса.