В Башкирии в марте планируют закончить строительство Центра управления республикой

Строители работают очень быстро. Для нас это интересный опыт по созданию достаточно сложных по конструкции объектов. Кроме того, Центр управления республикой – важный этап цифровой трансформации региона. Он позволит на постоянной основе обрабатывать и анализировать большое количество данных. Это будет мощнейший ресурс для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава РБ