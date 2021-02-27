На дорогах Башкирии появится новый дорожный знак

Уже в этом году на дорогах Башкирии можно будет увидеть новый дорожный знак. Он придет на замену привычным табличкам.

С 1 марта в эксплуатацию вводится дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация», отличающийся от табличек в основном только по одному параметру, помимо внешнего вида. Об этом поподробнее рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что этот знак применяется самостоятельно. В то время как табличка может устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками. Новый знак будет устанавливаться совместно со знаками, обозначающими населенный пункт. То есть знак устанавливается только на въезде в населенный пункт, а действует на всю его территорию. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Башкирии

То есть, например, такой знак будет размещен перед въездом на территорию Уфы. Он будет предупреждать, что по всему городу возможна фиксация на фото или видео нарушений ПДД. А внутри населенных пунктов такие знаки перед самими объектами фотовидеофиксации ставить уже не будут. Перед камерами новые знаки будут установлены только вне населенных пунктов.

С 1 марта знак будет введен в работу, но старые таблички начнут убирать с 1 сентября 2021 года, так как эти месяцы необходимы для перехода на новый регламент, отметил Динар Гильмутдинов.