В Башкирии бурильщик получил химический ожог глаз на работе

В Башкирии сотрудник одного из предприятий получил тяжелую травму. Инцидент произошел прямо в рабочее время.

По сообщению пресс-служба Гострудинспекции Башкирии, несчастный случай произошел с 52-летним бурильщиком. Он является сотрудником Уфимского филиала ООО «РН-Бурение». Мужчина был занят обычной для него работой.

На кустовой площадке скважины работник выполнял ремонт на буровом насосе. В следующий миг в его глаза попали брызги раствора. В итоге глаза получили химический ожог.