В Башкирии столкнулись три грузовые фуры

В Башкирии 27 февраля регистрируются новые и новые ДТП с погибшими и пострадавшими. Очередное дорожно-транспортное происшествие совершено в Иглинском районе.

На 1519 километре автомобильной дороги Самара-Уфа-Челябинск произошло серьезное ДТП с тремя фурами. Известно, что на месте происшествия погиб один из водителей, он управлял КамАЗом.

Еще один человек был госпитализирован с места происшествия. Пока других подробностей совершенного ДТП нет. Обстоятельства и причины уточняются. На место прибыли спецслцжбы, в том числе сотрудники полиции. Из-за ДТП на дороге временно затруднено движение транспортных средств.