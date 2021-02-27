В Башкирии участковый спас пенсионерку от смерти при пожаре

Константин Корольков вместе с сотрудниками МЧС, поднявшись на этаж, позвонил в звонок, но ему никто не открыл. Тогда он принял решение вскрыть дверь. Войдя в квартиру, участковый обнаружил в одной из комнат на кровати пенсионерку, находящуюся без сознания. Полицейский вынес её на улицу и передал врачам. В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Пресс-служба МВД по РБ