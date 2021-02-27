В Башкирии участковый спас пенсионерку от смерти при пожаре

В Башкирии участковый уполномоченный полиции спас пенсионерку от страшной смерти при пожаре. Женщина уже находилась в бессознательном состоянии.

Фото №1 - В Башкирии участковый спас пенсионерку от смерти при пожаре

Возгорание произошло в торговой точке, расположенной на первом этаже жилого дома на ул. Ленина в Белебеевском районе. Предварительно установлено, что причиной пожара могла быть неисправная электропроводка. После возгорания дым начал подниматься выше, на жилые этажи.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, на место выехал участковый Константин Корольков. На улице уже к этому времени стояли жильцы дома, которые и сообщили полицейскому, что в одной из квартир могла остаться пенсионерка в возрасте 86 лет.

Константин Корольков вместе с сотрудниками МЧС, поднявшись на этаж, позвонил в звонок, но ему никто не открыл. Тогда он принял решение вскрыть дверь. Войдя в квартиру, участковый обнаружил в одной из комнат на кровати пенсионерку, находящуюся без сознания. Полицейский вынес её на улицу и передал врачам. В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Пресс-служба МВД по РБ

В скором времени участники Общественного совета отдела полиции Белебеевского отдела намерены наградить участкового за его смелый поступок.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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