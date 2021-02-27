Проехал на «красный» и попался: в Уфе задержали лишенного прав таксиста

Утром прошлого дня, 26 февраля, в Калининском районе Уфы был задержан водитель автомобиля «Фольксваген Поло». Мужчина проехал на «красный сигнал светофора.

После остановки и проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний остановленный житель Уфы был лишен прав на управление транспортным средством в сентябре 2020 года. Тогда мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Только это его не остановило, и он продолжил управлять авто и нарушать ПДД.

Я двигался на машине «Фольксваген Поло» в сторону магазина «Юбилейного». Был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее лишен водительского удостоверения. Я продолжал работать в службе такси, так как заработка не имею. Задержанный водитель

Как сообщает начальник отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД по Уфе Альбина Кадикова, водитель был доставлен в полицию для разбирательства. А в это время его автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Еще один водитель был остановлен на площади Володарского в тот же день. Местный 27-летний житель, по решению суда, не имел права управлять автомобилем с 2017 года на срок 18 месяцев. Его также лишили прав на управление ТС из-за отказа от медосвидетельствования.

Такие водители привлекаются к административной ответственности не только за совершенное нарушение, но по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». В этом случае права изымаются, а срок наказания начнет исчисляться именно с момента совершения нового правонарушения. Помимо этого, водителю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей или отбыть административный арест сроком до 15 суток, или наказание в виде исправительных работ сроком от 100 до 200 часов. Альбина Кадикова, начальник отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе