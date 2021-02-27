В Башкирии, несмотря на пандемию, выполнен план по призыву в армию

В Башкирии, несмотря на пандемию коронавируса, удалось выполнить план по призыву в армию. Благодарность властям республики выразил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Фото №1 - В Башкирии, несмотря на пандемию, выполнен план по призыву в армию

В официальном письме руководству Башкирии он отметил, что республика смогла добиться отличных результатов в 2020 году, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса. Более того, показатели оказались наилучшими среди 29 субъектов Центрального военного округа.

Кропотливая и целенаправленная работы руководства республики во взаимодействии с военными комиссарами позволила в сложных эпидемиологических условиях выполнить самое большое задание на призыв среди субъектов Российской Федерации. Безусловно, достижению этого высокого результата способствовали умелая организация допризывной подготовки и патриотическое воспитание молодёжи в республике за что Вам, уважаемый Радиф Фаритович, большое спасибо.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа

Такие показатели дали Башкирии возможность принять участие в конкурсе от Минобороны на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва среди субъектов России. По плану работа конкурсной комиссии начнется в марте-апреле текущего года.

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