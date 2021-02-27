В Башкирии, несмотря на пандемию, выполнен план по призыву в армию

Кропотливая и целенаправленная работы руководства республики во взаимодействии с военными комиссарами позволила в сложных эпидемиологических условиях выполнить самое большое задание на призыв среди субъектов Российской Федерации. Безусловно, достижению этого высокого результата способствовали умелая организация допризывной подготовки и патриотическое воспитание молодёжи в республике за что Вам, уважаемый Радиф Фаритович, большое спасибо.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа