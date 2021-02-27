В Башкирии, несмотря на пандемию, выполнен план по призыву в армию

В Башкирии, несмотря на пандемию коронавируса, удалось выполнить план по призыву в армию. Благодарность властям республики выразил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
В официальном письме руководству Башкирии он отметил, что республика смогла добиться отличных результатов в 2020 году, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса. Более того, показатели оказались наилучшими среди 29 субъектов Центрального военного округа.
Такие показатели дали Башкирии возможность принять участие в конкурсе от Минобороны на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва среди субъектов России. По плану работа конкурсной комиссии начнется в марте-апреле текущего года.