В Башкирии снова ухудшится видимость на дороге, ожидается метель

В Башкирии 28 февраля, а также в ночь с 27 на 28 числа ожидается метель, ухудшение видимости, снег и гололед. МЧС просит граждан не выезжать в дальнюю дорогу без острой нужды. Если же вы все-таки непременно должны уехать в другой населенный пункт, то МЧС просит соблюдать скоростной режим и быть осторожными.

С 27 февраля и до 20 часов 28 февраля в республике прогнозируется южный ветер, днем переходящий на северо-западный. Скорость ветра в дневное время достигнет 5-10 метров в секунду, а ночью – до 17 метров в секунду.

Также в МЧС РБ сообщают о потеплении. Прогнозируется от -2 до -7 градусов днем, к северу – до -12. Ночью будет чуть холоднее – от -8 до -13 градусов, а на севере – до -18 градусов.