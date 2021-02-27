Стало известно, когда откроется хоспис в Уфе

Строят всем миром. Открытие Уфимского хосписа запланировано на День Республики. С ходом работ сегодня ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Задача некоммерческого медицинского учреждения – оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам.
Проект предусматривает три корпуса: детское и взрослое отделения, а также административно-медицинский блок. Хоспис рассчитан на 60 коек. Пребывание здесь для пациентов будет бесплатным. А само строительство ориентировочно оценивается в 539 миллионов рублей.
Радий Хабиров поблагодарил всех руководителей предприятий, которые оказывают безвозмездную помощь при строительстве хосписа. В частности бесплатно проводят воду, газ, свет, поставляют кирпич. Свой вклад могут сделать все желающие, сделав пожертвование на сайте ufahospice.ru. В паллиативной помощи в Башкортостане нуждаются более 23000 взрослых и 680 детей. Это пациенты не только с онкологическими диагнозами, но и с генетикой, неврологией, последствиями травм и гериатрическими заболеваниями. Строители стараются создать для будущих постояльцев хосписа максимально комфортные условия.