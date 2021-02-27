Стало известно, когда откроется хоспис в Уфе

Строят всем миром. Открытие Уфимского хосписа запланировано на День Республики. С ходом работ сегодня ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Задача некоммерческого медицинского учреждения – оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам.

Проект предусматривает три корпуса: детское и взрослое отделения, а также административно-медицинский блок. Хоспис рассчитан на 60 коек. Пребывание здесь для пациентов будет бесплатным. А само строительство ориентировочно оценивается в 539 миллионов рублей.

Мы, по сути, строим современную большую многопрофильную больницу. Здесь более 10 тысяч квадратов. Вот мы же построили 2 ковидных госпиталя. Только здесь более дорогие условия. Всё-таки тут особые условия детям, взрослым, которые нуждаются.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Радий Хабиров поблагодарил всех руководителей предприятий, которые оказывают безвозмездную помощь при строительстве хосписа. В частности бесплатно проводят воду, газ, свет, поставляют кирпич. Свой вклад могут сделать все желающие, сделав пожертвование на сайте ufahospice.ru. В паллиативной помощи в Башкортостане нуждаются более 23000 взрослых и 680 детей. Это пациенты не только с онкологическими диагнозами, но и с генетикой, неврологией, последствиями травм и гериатрическими заболеваниями. Строители стараются создать для будущих постояльцев хосписа максимально комфортные условия.

Кирпичная кладка сейчас выполнена процентов на 70. На следующей неделе начинаем сантехнические работы, субподрядчики заходят, фасадчики заходят у нас на следующей неделе, электрики. У нас технические помещения готовы уже на 100%. Они уже по ним будут работать.

Марат Халиуллин, заместитель генерального директора строительной компании

Хоспис – это про жизнь в первую очередь, где человеку будет комфортно, где ему не будет больно, не будет страшно. Он будет находиться в надежных заботливых руках персонала медицинского, специально обученного, хосписной службы, волонтеров. И, конечно же, родных, которые смогут сюда приходить, быть здесь рядом с пациентами.

Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис»
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