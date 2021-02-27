Стало известно, когда откроется хоспис в Уфе

Хоспис – это про жизнь в первую очередь, где человеку будет комфортно, где ему не будет больно, не будет страшно. Он будет находиться в надежных заботливых руках персонала медицинского, специально обученного, хосписной службы, волонтеров. И, конечно же, родных, которые смогут сюда приходить, быть здесь рядом с пациентами.

Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис»