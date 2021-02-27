В Башкирии будут производить беспилотники

В Башкортостане появится производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров во время рабочей поездки в Санкт-Петербург. Компания из северной столицы готова разместить свое производство в регионе.

Итогом должен стать выпуск беспилотных вертолетов, чего нет пока в России. Речь также и о производстве аэротакси, которое будет оперативно перемещать людей и является передовым направлением в мире.