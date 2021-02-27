В Уфе работников психоневрологических интернатов наградили за работу в пандемию

С двухнедельной вахты на самоизоляцию и обратно на работу. Практически весь прошлый в год в таком режиме трудились сотрудники всех социально-медицинских учреждений республики. Многие, стараясь помочь подопечным, сами заражались коронавирусом, но после выздоровления вновь приступали к своим обязанностям.
«Здравствуйте, как дела?» С этих слов вот уже 34 года подряд начинается каждый рабочий день фельдшера Учалинского психоневрологического интерната Раята Сагадиева. Он знает имена всех пациентов и какая помощь требуется каждому из них. Но сегодня у специалиста отгул по уважительной причине.
На расширенном заседании коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения с присвоением звания заслуженного работника отрасли Раята Сагадиева поздравила вице-премьер и руководитель профильного ведомства Ленара Иванова. Всего на церемонию пригласили 78 специалистов со всего Башкортостана.
Не менее внушительный стаж работы и у Раили Муканаевой – в трудовой книжке лишь одна запись, сделанная 36 лет назад: медсестра Ишимбайского психоневрологического интерната. За эти годы учреждение стало для нее вторым домом, а коллектив и пациенты – родными людьми. Сегодня она в числе приглашенных на торжественное собрание. И делится своим секретом успеха в любом деле.
Так же, как и врачи, социальные работники находятся на передовой пусть не борьбы с ковидом, но помощи тем, кто оказался в трудной ситуации в период пандемии. На их плечи легло бремя ухода за лежачими больными и пожилыми людьми, доставка продуктов и лекарств нуждающимся.
Шли порой, даже не зная, что их ждёт впереди. В любой момент могла произойти вспышка коронавируса, и тогда учреждение закрылось бы на строгий карантин.
В этом же русле работа продолжается и сейчас. По словам соцработников, благодаря всеобщей вакцинации риск карантина снижается с каждым днём. Но, несмотря на это, они готовы к любому сценарию.