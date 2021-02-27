В Уфе работников психоневрологических интернатов наградили за работу в пандемию

С двухнедельной вахты на самоизоляцию и обратно на работу. Практически весь прошлый в год в таком режиме трудились сотрудники всех социально-медицинских учреждений республики. Многие, стараясь помочь подопечным, сами заражались коронавирусом, но после выздоровления вновь приступали к своим обязанностям.

«Здравствуйте, как дела?» С этих слов вот уже 34 года подряд начинается каждый рабочий день фельдшера Учалинского психоневрологического интерната Раята Сагадиева. Он знает имена всех пациентов и какая помощь требуется каждому из них. Но сегодня у специалиста отгул по уважительной причине.

На расширенном заседании коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения с присвоением звания заслуженного работника отрасли Раята Сагадиева поздравила вице-премьер и руководитель профильного ведомства Ленара Иванова. Всего на церемонию пригласили 78 специалистов со всего Башкортостана.

Работали вахтовым методом по 14 дней. 14 дней там не выходя, потом 2 недели дома на самоизоляции. Семья к такому графику относилась нормально, потому что моя супруга тоже работает со мной в одном учреждении. Раят Сагадиев, фельдшер Учалинского психоневрологического интерната, заслуженный работник социальной защиты Республики Башкортостан

Не менее внушительный стаж работы и у Раили Муканаевой – в трудовой книжке лишь одна запись, сделанная 36 лет назад: медсестра Ишимбайского психоневрологического интерната. За эти годы учреждение стало для нее вторым домом, а коллектив и пациенты – родными людьми. Сегодня она в числе приглашенных на торжественное собрание. И делится своим секретом успеха в любом деле.

Моё жизненное кредо – всегда нужно мыслить позитивно. И стремиться к лучшему в работе. И такое чуткое, внимательное, теплое, мудрое, доброе отношение к больным, я думаю, стабилизирует и ведет к сохранению их здоровья. Раиля Муканаева, медсестра Ишимбайского психоневрологического интерната

Так же, как и врачи, социальные работники находятся на передовой пусть не борьбы с ковидом, но помощи тем, кто оказался в трудной ситуации в период пандемии. На их плечи легло бремя ухода за лежачими больными и пожилыми людьми, доставка продуктов и лекарств нуждающимся.

Они оказались на передовой в прямом смысле, и нагрузка на наших работников, где троекратно, где в пять раз, увеличилась. Наша помощь нужна была людям. И мы тоже люди, мы тоже болеем, наши близкие тоже болеют. Но, несмотря на это, все шли, делали, никто не роптал. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда, и социальной защиты населения РБ

Шли порой, даже не зная, что их ждёт впереди. В любой момент могла произойти вспышка коронавируса, и тогда учреждение закрылось бы на строгий карантин.

Первый заезд вот я сама начала с первой вахты. Тогда у нас пошла такая ситуация. Началась сложная эпидемиологическая обстановка, эпидрасследования, внедрение новых СанПиНов по ковиду. Не знали еще, что делать. Вот самое начало борьбы с ковидом – это было, конечно, очень тяжело. Но потом мы вошли в русло все. Ильвира Янчурина, старшая медсестра психоневрологического интерната г. Кумертау