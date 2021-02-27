В Уфе мужчина несколько месяцев жил в квартире с трупом брата

Уфимец несколько месяцев жил в одной квартире с разлагающимся телом брата. Тревогу забили соседи. На место приехал пасынок умершего и обнаружил своего отчима в мумифицированном виде. Всех родственников увезли на допрос следователи.

В этой двушке на окраине Черниковки Алексей Брагин жил со своим младшим братом Павлом. Пропажу второго соседи заметили около полугода назад. Алексей сначала рассказывал, что брат на вахте, после он якобы уехал в командировку, но страшная тайна раскрылась только сегодня. Павел умер в своей комнате, а Алексей жил с мумией, судя по разложению тела, как минимум несколько месяцев.

– Несколько месяцев лежал, как вы не заметили? – Ну дверь закрыта, я думал, куда-нибудь уехал. – Пьете? – У меня фамилия Брагин. – Значит, пьете? – Ну а кто не пьет. – А брат пил? – Пил. Алексей Брагин, брат умершего

Первые забили тревогу соседи, когда Павел перестал выходить на связь. После приходили родственники, но не могли зайти в комнату погибшего, так как она была заперта на замок.

Пасынок Павла выбил сначала парадную, а после дверь в комнату отчима. Странно, что о пропаже мужчины никто в полицию не заявлял. Прибывшие на место правоохранители забрали родственников погибшего, они могут быть главными подозреваемыми, если выяснится, что Павел умер не своей смертью. Кстати, Брагин уже был судим за убийство ранее, соседи опасались связываться с ним, ведь на любые замечания мужчина реагировал остро: то ломал автомобили, то выливал на них помои.

То дворник сломает, то ходит орет тут с собаками. Владимир Анисимов, сосед Брагиных

Говорят, он сидел за убийство, кого-то пырнул ножом. – Запах не чувствовали? – Нет, потому что брат каждый день мыл полы с белизной в подъезде и свою дверь. Ну мы думали, дурачок, что. Наталья Вавилова, соседка Брагиных