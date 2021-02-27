В Уфе прошло многоборье среди участников боевых действий

Взять в руки оружие, но в мирных целях. Сегодня в Уфе прошло многоборье среди участников боевых действий. Ветераны Афганской и Чеченской войн, а также других военных конфликтов состязались в меткости, силе и смекалке.

Разобрать и собрать автомат Калашникова на скорость для ветерана воздушно-десантных войск Фанура Давлетбаева не составляет труда. С этим оружием он хорошо познакомился еще во время срочной службы. АК-47 был всегда под рукой и в Чеченскую компанию, когда прямыми обязанностями десантника было разминирование снарядов.

Сапер без автомата – какой он сапер? Всегда должен быть с автоматом, он всегда должен быть с тротилом, всегда огнепроводный шнур, всегда детонаторы, миноискатели, щупы – без этого никак не бывает. Фанур Давлетбаев, ветеран боевых действий /Стерлитамак/

Участники боевых действий в Афганистане, Чечне, ветераны ВДВ и спецназа собрались в 161-м лицее г. Уфы. Всего 12 команд из разных районов республики. Еще две дружины состояли из школьников, которые на равных со взрослыми состязались в многоборье.

Сегодня военно-прикладное многоборье, то есть то, чем ребята занимались когда-то в армии, то, чем сейчас они занимаются, работая вместе с подростками, призывной молодежью. Марат Адигамов, председатель общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан»

Мы стараемся как-то вот собрать ребят, которые служили в Афганистане, Чечне, в других локальных войнах. Мы не лежим без дела, занимаемся детьми, а также проводим такие мероприятия. Тимерьян Ражапов, руководитель Башкирского союза ветеранов боевых действий