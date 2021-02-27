Взять в руки оружие, но в мирных целях. Сегодня в Уфе прошло многоборье среди участников боевых действий. Ветераны Афганской и Чеченской войн, а также других военных конфликтов состязались в меткости, силе и смекалке.
Разобрать и собрать автомат Калашникова на скорость для ветерана воздушно-десантных войск Фанура Давлетбаева не составляет труда. С этим оружием он хорошо познакомился еще во время срочной службы. АК-47 был всегда под рукой и в Чеченскую компанию, когда прямыми обязанностями десантника было разминирование снарядов.
Участники боевых действий в Афганистане, Чечне, ветераны ВДВ и спецназа собрались в 161-м лицее г. Уфы. Всего 12 команд из разных районов республики. Еще две дружины состояли из школьников, которые на равных со взрослыми состязались в многоборье.
Выполнение норматива по неполной разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами, стрельба из электронного оружия и викторина по знанию истории создания и боевого пути легендарной 112-й Башкавдивизии. Спортивная же часть сегодняшнего многоборья включала в себя поднятие гири и перетягивание каната.