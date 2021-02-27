В Уфе две супружеские пары отметили золотую и бриллиантовую свадьбы

В Уфе поздравили молодоженов с опытом. Сразу две супружеские пары отпраздновали юбилеи – золотую и бриллиантовую свадьбы, 50 и 60 лет совместной жизни.

Она волнуется почти так же, как 50 лет назад, а он как настоящий мужчина своего беспокойства не показывает. Тут уже не нужен смокинг и белое одеяние. Но Альфира Рапаева доказывает: выглядеть стильно можно и в 73. Маленькое черное платье, как завещала Коко Шанель, лаконичное ожерелье и свежий маникюр. Последние секунды перед вторым в их жизни маршем Мендельсона.

Их вновь приглашают поставить подписи, но уже не для регистрации брака, а для того, чтобы их имена были вписаны в историю – в почетную книгу ЗАГСа. А уже потом можно, как и много лет назад, вновь закружиться в танце. И, конечно, какая свадьба может обойтись без возгласов «горько!»

В 1971-м было всё по-другому, вспоминают супруги. Но главное отличие – тогда с ними рядом этот момент не могли разделить ни дети, ни внуки. И очень хочется, признается Альфира Кашфиевна, успеть увидеть правнуков.

Видя наших внуков, будто видим себя в молодости. 50 лет прошли быстро, конечно, хочется еще пожить, дай бог, чтобы нам это было дано. Альфира Рапаева

Признания в любви Раиф Ахметович слышал от супруги не только на русском и татарском. Альфира Кашфиевна – преподаватель французского. А он всю жизнь отдал службе безопасности. Но даже профессиональная закалка сегодня не помогла: волновался, как в первый раз.

А уже за дверью зала волнуются ещё одни молодожены с опытом, который больше на десять лет. Сегодня для них повторение одного из дней 61-го. Под аплодисменты они смущенно заходят в зал. За окном зима, минус десять, а в их сердцах так же тепло, как и много лет назад было на улицах солнечного Таджикистана. Именно там они и познакомились, приехав из Башкортостана на работу.

– С первого взгляда. Как познакомились, так потом и не отцепились. – Увидела меня, башкира, и обмякла в этой ауре. – Ну перестань! Вы таких, наверное, еще не видели. Фаткулла и Язиля Биктимировы

Второго такого не встречала и Язиля Минихаметовна. Он заставляет её смеяться. А её улыбка, говорит Фактулла Абдуллович, как и в первый день знакомства, дотрагивается до самого сердца.

И самое страшное для него, признается Фаткулла Биктимиров, перестать слышать этот смех. Жизни друг без друга они уже не представляют. Она поправит ему шапку, он ей воротник и обязательно отпустит свою очередную шутку.