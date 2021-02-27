В Уфе открылась свадебная выставка Wedding Weekend

В Уфе начались свадебные выходные.  В выставочном комплексе ВДНХ-Экспо открылась 8-я по счету выставка Wedding Weekend. 

Более 50 предпринимателей презентовали продукцию, без которой не обходится ни одно торжество. Одежда, ювелирные изделия, банкетные площадки – молодожены могли в одном месте собрать все необходимое для свадьбы под ключ.

Фото №1 - В Уфе открылась свадебная выставка Wedding Weekend

На выставке развернулась сцена для выступлений артистов, посетители получили подарки, а каждый покупатель автоматически становился участником розыгрыша в 100 тысяч рублей. Выставка будет работать и завтра, 28 февраля.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти