В Уфе открылась свадебная выставка Wedding Weekend

В Уфе начались свадебные выходные. В выставочном комплексе ВДНХ-Экспо открылась 8-я по счету выставка Wedding Weekend.
Более 50 предпринимателей презентовали продукцию, без которой не обходится ни одно торжество. Одежда, ювелирные изделия, банкетные площадки – молодожены могли в одном месте собрать все необходимое для свадьбы под ключ.
На выставке развернулась сцена для выступлений артистов, посетители получили подарки, а каждый покупатель автоматически становился участником розыгрыша в 100 тысяч рублей. Выставка будет работать и завтра, 28 февраля.