В Уфе открылась свадебная выставка Wedding Weekend

В Уфе начались свадебные выходные. В выставочном комплексе ВДНХ-Экспо открылась 8-я по счету выставка Wedding Weekend.

Более 50 предпринимателей презентовали продукцию, без которой не обходится ни одно торжество. Одежда, ювелирные изделия, банкетные площадки – молодожены могли в одном месте собрать все необходимое для свадьбы под ключ.