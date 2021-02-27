ФК «Уфа» в гостях уступил «Химкам»

Сегодня футбольный клуб «Уфа» в гостях провел игру против команды «Химки». Матч состоялся в рамках чемпионата Российской премьер-лиги. Для соперников эта игра стала первой после паузы в турнире.

На 49-й минуте встречи Мохамед Конате отправил мяч в ворота уфимской команды. Для нападающего этот гол стал вторым в сезоне. Позже увеличил отрыв Денис Глушаков. Лишь в дополнительное время Владислав Камилов сократил отставание в счете. Но этого не хватило, чтобы набрать заветные очки в чемпионате.