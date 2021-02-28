В Уфе коробку с щенятами выбросили на помойку в мороз

Жители Уфы обнаружили жуткую находку. На помойке в сильный мороз лежала коробка с четырьмя щенятами.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, тихий скулёж малышей услышал простой прохожий на улице Рыбакова. Уфимец не смог пройти мимо – щенята жалобно «плакали» и, очевидно, сильно замёрзли. Четвероногих забрали домой, обогрели, а после определили в приют.

Благодаря неравнодушию уфимцев, щенята будут жить, а, возможно, скоро найдут семью. Если бы не помощь человека, малыши бы погибли на помойке от сильного холода.