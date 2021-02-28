В Башкирии пенсионерка с внуками чуть не замёрзла до смерти на трассе

В Башкирии бушует непогода – аномальный холод, метели и снегопад парализуют дороги по всей республике. Так, на одной из них застряла пенсионерка с внуками.

По сообщениям издания «Оренград», женщина выехала с внуками в Орск. За окном была приятная, хорошая погода, но в какой-то момент всё кардинально изменилось – началась сильная метель. Трассу в одночасье замело снегом. Женщина попала в снежный занос и застряла, а вскоре за ней образовалась большая пробка из 18 машин.

На помощь застрявшей пенсионерке и её внукам пришли полицейские. Они не только вытянули авто из западни – один из полицейских сел за руль машины, так как из-за шока женщина не могла управлять ею сама.

Семью благополучно довезли до ближайшего населенного пункта, а после полицейский вернулся на трассу, где помогал другим застрявшим.