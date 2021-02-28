В Башкирии от коронавируса за сутки скончались ещё 4 пациента

Стали известны актуальные данные по зараженным коронавирусом в Башкирии. Новую статистику предоставила администрация Главы региона.

Так, за последние сутки было выявлено ещё 137 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом за весь период пандемии количество носителей достигло уже 28 581.

В стационарах Башкирии находятся 243 пациента, а лечатся дома с лёгкой формой заболевания –5198.

За сутки с выздоровлением было выписано 197 человек, а за всё время – 22 867.