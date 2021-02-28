В России коронавирус выявили ещё у 11,3 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Актуальная информация публикуется каждый день на сайтестопкоронавирус.рф.

По состоянию на 28 февраля, в России зарегистрировано 4 246 079 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 11 359 человек. Одновременно при этом болеют 348 160 пациентов.