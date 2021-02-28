Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за неделю

Специалисты Башстата предоставили результаты еженедельного мониторинга цен на продукты.
Известно, что больше всего за неделю подорожали куры (4%). Теперь килограмм мяса курицы можно купить в среднем за 146 рублей.
Также за неделю выросли в цене свежая белокочанная капуста (3,5%), которую можно приобрести за 19 рублей за кг, и мороженая рыба (3,1%) – 166 руб/кг.
Незначительно подорожали (на 0,1-0,7%) колбаса полукопченая и варено-копченая, черный чай, картофель, морковь, вермишель, маргарин, сосиски, сардельки, хлеб, сахар, баранина, карамель, подсолнечное масло, свежие помидоры, говядина, сыры, яйца и свинина.
Зато цена значительно снизилась на мясные консервы (4,6%), муку (2,8%) и цельное стерилизованное молоко (2,4%).
Также за неделю на 0,03-2,3% подешевели такие продукты, как вареная колбаса, репчатый лук, гречневая крупа, рис, сливочное масло, соль, сухие молочные смеси для детского питания, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, цельное пастеризованное молоко, жирный творог, шоколадные конфеты, макароны и сметана.