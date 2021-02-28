Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за неделю

Специалисты Башстата предоставили результаты еженедельного мониторинга цен на продукты.

Известно, что больше всего за неделю подорожали куры (4%). Теперь килограмм мяса курицы можно купить в среднем за 146 рублей.

Также за неделю выросли в цене свежая белокочанная капуста (3,5%), которую можно приобрести за 19 рублей за кг, и мороженая рыба (3,1%) – 166 руб/кг.

Незначительно подорожали (на 0,1-0,7%) колбаса полукопченая и варено-копченая, черный чай, картофель, морковь, вермишель, маргарин, сосиски, сардельки, хлеб, сахар, баранина, карамель, подсолнечное масло, свежие помидоры, говядина, сыры, яйца и свинина.

Зато цена значительно снизилась на мясные консервы (4,6%), муку (2,8%) и цельное стерилизованное молоко (2,4%).