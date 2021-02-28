В Башкирии освободили от должности руководителя Госкомитета по конкурентной политике

Денис Булатов, председатель Госкомитета по конкурентной политике, был освобождён от должности.

Накануне, 27 февраля, Глава Башкирии подписал соответствующий указ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Денис Булатов покинул должность председателя Госкомитета по собственному желанию. На данную должность он был назначен ещё в октябре 2019 года.