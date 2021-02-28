В Башкирии освободили от должности руководителя Госкомитета по конкурентной политике

Денис Булатов, председатель Госкомитета по конкурентной политике, был освобождён от должности.

Фото №1 - В Башкирии освободили от должности руководителя Госкомитета по конкурентной политике

Накануне, 27 февраля, Глава Башкирии подписал соответствующий указ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Денис Булатов покинул должность председателя Госкомитета по собственному желанию. На данную должность он был назначен ещё в октябре 2019 года.

Сейчас обязанности председателя Госкомитета по конкурентной политике возложены на первого заместителя ведомства Гульнару Сахабутдинову.

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии