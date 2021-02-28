В Башкирию вновь вернутся морозы

В Башкирию вновь вернутся морозы. Об этом сообщают синоптики «Башгидрометцентра».

Холодать начнёт уже сегодня, 28 февраля. А 1 и 2 марта в республике ожидаются метели, гололедица, снежные заносы.

Так, 1 марта в Башкирии прогнозируется небольшой снег и накаты. Ветер северный, умеренный. Столбик термометра ночью опустится до -13,-18°С, при прояснениях до -23°С, а днём до -8,-13°С.