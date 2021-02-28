«Приняли правильное решение»: Глава Башкирии проинспектировал благоустройство парка «Кашкадан»

Сегодня, 28 февраля, Глава Башкирии проинспектировал ход благоустройства парка «Кашкадан», что расположен в Октябрьском районе.

Само озеро Кашкадан полностью очистили от грязи. Для этого пришлось осушить водоём, вывезти порядка 40 тысяч грузовых машин с илом, грязью, мусором. Также на озере были проведены дноуглубительные работы – теперь в самом глубоком месте дно будет достигать 4 метров. В планах – устройство глиняного замка. Он позволит сохранять постоянный уровень воды.

Так как недалеко от водоёма располагались стоки частного сектора, создавалась крайне неблагоприятная санитарная обстановка – вода постоянно заражалась паразитами. Теперь вокруг озера будут установлены противофильтрационный экран и ливневая канализация, которые будут заниматься сбором талых и дождевых вод и сбрасывать их в коллектор по улице маршала Жукова.

По мнению Айрата Ишбирдина, профессора кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности БашГУ, благодаря очистке воды, в озере Кашкадан можно будет вновь воссоздать экосистему водоёма и биологическое разнообразие.

У нас были разные варианты. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. И горжусь им. Да, мы потратили на очистку озера много денег, но по крайней мере лет 50 оно будет чистым. Мы вытащили оттуда 400 тысяч кубометров грязи. Мы делаем глиняный замок, то есть вода не будет уходить. Мы делаем вокруг ливневую канализацию. Создаем экологически чистое озеро, в котором можно будет купаться. А это именно то, чего люди от нас требуют. Сейчас очень высокий запрос на экологию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №1 - «Приняли правильное решение»: Глава Башкирии проинспектировал благоустройство парка «Кашкадан»

Радий Хабиров подчеркнул, что парк должен соответствовать интересам жителей города. Будет обновлена детская площадка, предусмотрены раздельные велосипедные и пешеходные дорожки. Также планируется обустроить комфортный пляж, зону отдыха, а также продумать различную активность для каждого времени года. Например, летом на озере может работать яхт-клуб с прокатом лодок и катамаранов, а зимой – каток.

По словам Радия Хабирова, в парке должно быть минимум два ресторана, один из которых – в зоне пирса. Там же планируют оборудовать оркестровую площадку. В центре озера разместят макет парусного корабля со смотровой площадкой.

Парк «Кашкадан» должен стать лучшим парком, расположенном на водоёме, в России. Потому что такого уникального природного объекта, как это озеро, в городах практически нигде нет, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Если мы не будем ставить перед собой такие амбициозные цели, то так и будем входить в десяточку. А хочется быть в числе первых. Кстати, последние три года мы сохраняем лидерские позиции на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря грантам, полученным в рамках конкурса, 16 муниципалитетов республики приводят в порядок свои центральные площади. Мы уже подали документы на следующий конкурс и ждем новых побед.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - «Приняли правильное решение»: Глава Башкирии проинспектировал благоустройство парка «Кашкадан»
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Радий Хабиров поручил главе администрации Уфы Сергею Грекову, что ко Дню Республики, 11 октября 2021 года, обновлённый парк «Кашкадан» должен быть готов принять посетителей.

Фото: glavarb.ru

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