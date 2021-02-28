«Приняли правильное решение»: Глава Башкирии проинспектировал благоустройство парка «Кашкадан»

У нас были разные варианты. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. И горжусь им. Да, мы потратили на очистку озера много денег, но по крайней мере лет 50 оно будет чистым. Мы вытащили оттуда 400 тысяч кубометров грязи. Мы делаем глиняный замок, то есть вода не будет уходить. Мы делаем вокруг ливневую канализацию. Создаем экологически чистое озеро, в котором можно будет купаться. А это именно то, чего люди от нас требуют. Сейчас очень высокий запрос на экологию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии