Стало известно, как будет выглядеть новый хоспис в Уфе

Ко Дню республики в Уфе планируют открыть хоспис, возведение которого ведется на пожертвования граждан и местных предприятий. Накануне строительную площадку в очередной раз посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. О необходимости такого медицинского объекта много лет говорили представители различных некоммерческих организаций, так как в паллиативной помощи в регионе нуждаются более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей. Какие условия для них готовят строители?
Музыкальный слух Елизавета унаследовала от своей мамы, флейтистки Башкирского театра оперы и балеты. И даже простая мелодия – большая победа для девушки с диагнозом ДЦП, но неимоверным желанием жить и радоваться каждому дню. Из-за болезни дочери Альфия Гайфуллина не может оставить ее надолго одну.
Помощь Альфия Гайфуллина вместе с Лизой смогут получить в хосписе, строительство которого ведётся в пригороде Уфы. Многие думают, что такие учреждения предназначены только для безнадёжных больных. Но это не совсем так.
Накануне Глава Башкортостана посетил строительную площадку. Радий Хабиров дал поручение Минздраву проконтролировать обеспечение хосписа необходимым оборудованием и мебелью. Руководитель региона также поблагодарил неравнодушных жителей и местные предприятия, которые оказали финансовую поддержку. Учреждение строится исключительно на пожертвования.
Свой вклад могут внести все желающие, сделав пожертвование на сайте уфахоспис.рф или отправив SMS на номер 3443 со словом «ИМАН» и суммой перевода. Например, «ИМАН 300». После сдачи объекта в холле стационара возведут стену благодарности, на которой напишут имена меценатов. Сам объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки.
Строительство объекта ориентировочно оценивается в 539 миллионов рублей. А для пациентов пребывание здесь будет бесплатным. Штат сотрудников составит более 100 специалистов, среди них – педиатры, терапевты и, конечно же, помогать будут волонтеры. Радий Хабиров поставил задачу трудоустроить в хосписе местных врачей, а для постояльцев организовать максимально комфортные условия.
Для взрослых в хосписе будут двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты: внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома. А дома, как известно, и стены помогают.
Фасад здания тоже будет отличаться от обычных медучреждений. Их выполнят в светлых тонах, а прилегающую территорию благоустроят. И она будет больше похожа на парк.