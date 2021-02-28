Стало известно, как будет выглядеть новый хоспис в Уфе

Ко Дню республики в Уфе планируют открыть хоспис, возведение которого ведется на пожертвования граждан и местных предприятий. Накануне строительную площадку в очередной раз посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. О необходимости такого медицинского объекта много лет говорили представители различных некоммерческих организаций, так как в паллиативной помощи в регионе нуждаются более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей. Какие условия для них готовят строители?

Музыкальный слух Елизавета унаследовала от своей мамы, флейтистки Башкирского театра оперы и балеты. И даже простая мелодия – большая победа для девушки с диагнозом ДЦП, но неимоверным желанием жить и радоваться каждому дню. Из-за болезни дочери Альфия Гайфуллина не может оставить ее надолго одну.

Обслуживать ее нужно полностью. Единственное, что я могу ее посадить в кресло или положить в кровать. Всё время необходима помощь. Я не могу ее оставить. Ну и силы мои кончаются, мне нужен хоть какой-то передых. Альфия Гайфуллина, мама Елизаветы

Помощь Альфия Гайфуллина вместе с Лизой смогут получить в хосписе, строительство которого ведётся в пригороде Уфы. Многие думают, что такие учреждения предназначены только для безнадёжных больных. Но это не совсем так.

Хоспис это про жизнь в первую очередь. Это то место, где человеку будет комфортно, где ему не будет больно, не будет страшно. Он будет находиться в надежных заботливых руках специально обученного медицинского персонала, хосписной службы, волонтеров. И, конечно же, родных, которые смогут сюда приходить, быть здесь рядом с пациентами. Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО Уфимский хоспис

Накануне Глава Башкортостана посетил строительную площадку. Радий Хабиров дал поручение Минздраву проконтролировать обеспечение хосписа необходимым оборудованием и мебелью. Руководитель региона также поблагодарил неравнодушных жителей и местные предприятия, которые оказали финансовую поддержку. Учреждение строится исключительно на пожертвования.

Мы, по сути, строим современную многопрофильную больницу. Только здесь более дорогие условия. Всё-таки тут особые условия детям, взрослым, которые нуждаются. Денег всё равно немного не хватает. Но я собрал те предприятия, которые готовы нам бесплатно сюда подключить газ, воду, кирпич дать. Поэтому вот так мы его построим. Честно говоря, для меня хоспис – это своего рода проверка республики на зрелость. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Свой вклад могут внести все желающие, сделав пожертвование на сайте уфахоспис.рф или отправив SMS на номер 3443 со словом «ИМАН» и суммой перевода. Например, «ИМАН 300». После сдачи объекта в холле стационара возведут стену благодарности, на которой напишут имена меценатов. Сам объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки.

Кирпичная кладка сейчас выполнена процентов на 70. На следующей неделе начинаем сантехнические работы, субподрядчики заходят, фасадчики, электрики. У нас технические помещения готовы уже на 100%. Они уже по ним будут работать. Марат Халиуллин, заместитель генерального директора строительной компании

Строительство объекта ориентировочно оценивается в 539 миллионов рублей. А для пациентов пребывание здесь будет бесплатным. Штат сотрудников составит более 100 специалистов, среди них – педиатры, терапевты и, конечно же, помогать будут волонтеры. Радий Хабиров поставил задачу трудоустроить в хосписе местных врачей, а для постояльцев организовать максимально комфортные условия.

Для взрослых в хосписе будут двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты: внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома. А дома, как известно, и стены помогают.