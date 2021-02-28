В Башкирии обманутым вкладчикам «Золотого запаса» вернут деньги

Без преувеличения золотые запасы нашли у участников печально известной одноименной финансовой платформы. Активы на 5 млрд рублей, благодаря которым так называемым вкладчикам «Золотого запаса» вернут деньги. В очереди не первый год стоят почти три тысячи обманутых клиентов. Было больше. Кто-то уже получил выплаты, ну а некоторые так и не дождались – умерли.
На неделе чиновники вновь обратили повышенное внимание на эту проблему. Озвучены возможные сроки погашения задолженности, а также известны механизмы за счет чего именно.
В «Золотой запас» Татьяна Зарубина вложила, что называется, последние кровные – более 300 тысяч рублей. Эти деньги семье выплатили за смерть дочери-военнослужащей. Тогда, 3 года, назад пенсионерка решила во чтобы то ни стало поставить на ноги оставшегося внука – средства рассчитывали потратить на образование.
Через какое-то время банк переименовали в «Роскомснаббанк», а чуть позже у финансового учреждения отобрали лицензию. Кинувшись в офис, Татьяна Зарубина вместе с остальными вкладчиками узнали, что юридически никакого отношения «Золотой запас» к банку не имел – они просто арендовали помещение.
В реестре ожидания оказались около 5 тысяч человек. Все в один голос говорят, что их заманили повышенной ставкой от 10 до 17% годовых. Подвох никто не заметил, все-таки услугу предлагали в банке с многолетней репутацией. «Золотой запас» на деле оказался финансовой платформой, с помощью которой физические лица кредитовали малый бизнес.
В состав входили пару десятков компаний, которые формально брали у людей деньги в долг. В большинстве случаев – под строительство. Средства лежали на счетах в «Роскомснаббанке», а после отзыва лицензии оказались недоступны. Поэтому и выплаты прекратились.
Половина вкладчиков уже получили свои деньги – это порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же предстоит выплатить. Единственный способ вернуть заемные средства – распродать имущество, которое принадлежит должникам.
На сегодня есть два основных актива, деньги от продажи которых пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками. Один из них – это гостиничный комплекс «Урал-Тау», расположенный в Уфе и включающий в себя прилегающее офисное здание и подземную парковку. Его стоимость оценивается примерно в 800 млн рублей.
Но настоящим золотым запасом, позволяющим полностью возместить всю задолженность, являются земельные участки в селе Русский Юрмаш. По оценкам экспертов, их стоимость оценивается в 4 миллиарда рублей. Этого хватит с лихвой, говорят эксперты.
В условиях кризиса и пандемии реализовать такие крупные объекты будет не так просто. Однако на землю уже есть инвестор, заинтересованный в комплексном развитии территории. Проект должны рассмотреть в ближайшее время на одном из «Инвестиционных часов». Единственный вопрос, который теперь стоит перед вкладчикам, – сроки возврата денег. На погашение задолженности может уйти около двух лет. А ведь пока шли разбирательства, кто-то из клиентов уже умер.