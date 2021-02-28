В Башкирии дорожные службы работают в круглосуточном режиме из-за снегопадов

На дорогах Башкирии сейчас работает свыше полутысячи единиц техники по расчистке проезжей части от снега. Дорожники трудятся в усиленном режиме, круглосуточно, во всех направлениях. В приоритете – дороги регионального значения. Следом идут местные пути сообщения.

В Альшеевском районе к «Башкиравтодору» обратились из Шафрановского сельсовета с просьбой помочь очистить от сугробов центральные улицы. Люди даже не могли выйти за ворота. Дороги между деревнями были заблокированы в Стерлибашевском, Бижбулякском и Абзелиловскм районах.