Эксперты оценили перспективы «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина

Уходящая неделя ознаменовалась двумя важными спортивными событиями. Футбольная «Уфа» возобновила выступление в РПЛ с поединка против «Химок». Уступили со счетом 1:2. Проиграли накануне и хоккеисты «Салавата Юлаева», тем самым упустив шанс встретиться в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с более удобным соперником. Но поражение от ярославского «Локомотива» стало финальным аккордом для противостояния с челябинским «Трактором». Соперник, по мнению многих специалистов, очень неудобный. Но, к примеру, Рамиль Юлдашев с этим мнением категорически не согласен.
Гол, который окончательно лишил шансов выйти игрокам «Салавата Юлаева» на более удобного соперника. Последний день регулярного чемпионата КХЛ решал, какими будут пары в первом раунде плей-офф. «Салават Юлаев» в случае успеха в основное время над «Локомотивом» мог подняться на третью строчку на Востоке и встретиться в играх на вылет с «Барысом». Однако уфимцы уступили со счетом 1:4 и остались на четвертом месте. Магнитогорский «Металлург» в последней игре регулярки сумел набрать одно очко и обошел «Салават» лишь благодаря количеству побед в основное время.
Нынешний регулярный чемпионат получился лучшим для «Салавата» за последние три года. Несмотря на потерю Линуса Умарка, главного бомбардира клуба, коллектив Томи Ламсы гладкий чемпионат прошел более стабильно, чем в предыдущие сезоны. Уфимцы впервые с 2011 года выдали 9-матчевую победную серию. Хоккеисты первого звена Гранлунд, Маннинен и Хартикайнен стали лучшей тройкой в КХЛ, организовав в ворота соперников 63 шайбы. А Тему Хартикайнен, который проводит в Уфе восьмой сезон подряд, набрал рекордные 64 очка и стал вторым бомбардиром всей лиги.
Один из главных вопросов перед плей-офф: кто же займет место в воротах «Салавата» в первом раунде? Даниил Тарасов в играх против «Куньлуня», рижского «Динамо» и «Авангарда» сыграл так, что его признали лучшим новичком последней недели в КХЛ. А Юха Метсола выглядел неуверенно в последней встрече регулярки против «Локомотива», пропустив за один период четыре шайбы.
Что касается «Трактора», то в этом сезоне подопечные Анвара Гатиятуллина показали, что является одними из лучших по игре в обороне во всей лиге. Но вместе с этим хромает и атака. Эксперты и болельщики давно присвоили челябинскому коллективу звание команды, "которая и сама не играет, и соперникам не дает". Поэтому именно «Трактор» становится самым неудобным оппонентом для первой четверки на Востоке. Но в ХК «Салават Юлаев» соперников не выбирают, интеллигентно не комментируя провокационные вопросы журналистов, а спокойно готовятся к матчам на вылет. Уверенности может добавить и недавнее продление контракта с главным тренером Томи Ламсой.
Не забыто в Уфе и поражение от «Трактора» в полуфинале Востока три года назад, когда коллективом руководил Эркка Вестерлунд. Кстати, вопреки осторожным прогнозам, как ни странно, именно правдоруб Рамиль Юлдашев считает «Трактор» вполне комфортным соперником для «Салавата».
«Салават Юлаев» – один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. И для того, чтобы поднять заветный трофей над головой, нужно выигрывать не только челябинцев, но и как минимум еще три команды.
Поход за Кубком Гагарина для уфимцев начинается 3 марта на своём льду. Прямая трансляция матча против «Трактора» стартует на телеканале БСТ в 18:45.