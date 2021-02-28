Эксперты оценили перспективы «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина

Уходящая неделя ознаменовалась двумя важными спортивными событиями. Футбольная «Уфа» возобновила выступление в РПЛ с поединка против «Химок». Уступили со счетом 1:2. Проиграли накануне и хоккеисты «Салавата Юлаева», тем самым упустив шанс встретиться в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с более удобным соперником. Но поражение от ярославского «Локомотива» стало финальным аккордом для противостояния с челябинским «Трактором». Соперник, по мнению многих специалистов, очень неудобный. Но, к примеру, Рамиль Юлдашев с этим мнением категорически не согласен.

Гол, который окончательно лишил шансов выйти игрокам «Салавата Юлаева» на более удобного соперника. Последний день регулярного чемпионата КХЛ решал, какими будут пары в первом раунде плей-офф. «Салават Юлаев» в случае успеха в основное время над «Локомотивом» мог подняться на третью строчку на Востоке и встретиться в играх на вылет с «Барысом». Однако уфимцы уступили со счетом 1:4 и остались на четвертом месте. Магнитогорский «Металлург» в последней игре регулярки сумел набрать одно очко и обошел «Салават» лишь благодаря количеству побед в основное время.

Вспоминаю прошлый сезон, когда все говорили про «Авангард», что они нас выиграют, а что получилось в итоге? Это я к тому, что плей-офф – это другой мир. Артем Гордеев, хоккейный эксперт телеканала «БСТ»

Нынешний регулярный чемпионат получился лучшим для «Салавата» за последние три года. Несмотря на потерю Линуса Умарка, главного бомбардира клуба, коллектив Томи Ламсы гладкий чемпионат прошел более стабильно, чем в предыдущие сезоны. Уфимцы впервые с 2011 года выдали 9-матчевую победную серию. Хоккеисты первого звена Гранлунд, Маннинен и Хартикайнен стали лучшей тройкой в КХЛ, организовав в ворота соперников 63 шайбы. А Тему Хартикайнен, который проводит в Уфе восьмой сезон подряд, набрал рекордные 64 очка и стал вторым бомбардиром всей лиги.

Сезон получается очень хорошим. У меня не было травм. Тему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Один из главных вопросов перед плей-офф: кто же займет место в воротах «Салавата» в первом раунде? Даниил Тарасов в играх против «Куньлуня», рижского «Динамо» и «Авангарда» сыграл так, что его признали лучшим новичком последней недели в КХЛ. А Юха Метсола выглядел неуверенно в последней встрече регулярки против «Локомотива», пропустив за один период четыре шайбы.

Я думаю, что место в составе доверят Юхе Метсоле. Несмотря на плохой регулярный чемпионат, он очень опытный, в отличие от Даниила Тарасова. Артем Кочешев, комментатор телеканала «БСТ»

Что касается «Трактора», то в этом сезоне подопечные Анвара Гатиятуллина показали, что является одними из лучших по игре в обороне во всей лиге. Но вместе с этим хромает и атака. Эксперты и болельщики давно присвоили челябинскому коллективу звание команды, "которая и сама не играет, и соперникам не дает". Поэтому именно «Трактор» становится самым неудобным оппонентом для первой четверки на Востоке. Но в ХК «Салават Юлаев» соперников не выбирают, интеллигентно не комментируя провокационные вопросы журналистов, а спокойно готовятся к матчам на вылет. Уверенности может добавить и недавнее продление контракта с главным тренером Томи Ламсой.

Я не совсем доволен тем, как мы провели регулярный чемпионат. Потому что мы проиграли ряд матчей, в которых точно должны были брать очки. Все команды в лиге примерно равны по силе в нападении и защите. Кубок Гагарина один, и за него будут бороться 16 команд. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Не забыто в Уфе и поражение от «Трактора» в полуфинале Востока три года назад, когда коллективом руководил Эркка Вестерлунд. Кстати, вопреки осторожным прогнозам, как ни странно, именно правдоруб Рамиль Юлдашев считает «Трактор» вполне комфортным соперником для «Салавата».

Наша команда более мастеровитая. Опытные защитники могут передать опыт более молодым игрокам. Также у нас самая результативная тройка нападения. Рамиль Юлдашев, хоккейный эксперт телеканала «БСТ»

«Салават Юлаев» – один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. И для того, чтобы поднять заветный трофей над головой, нужно выигрывать не только челябинцев, но и как минимум еще три команды.