Летающая реанимация: как работают врачи и пилоты санавиации в Башкирии

В мире существует всего три типа авиации – военная, гражданская и малая. Но есть еще одна, которая держится особняком от всех. Это санитарная авиация. Например, в Башкирии работает всего один специализированный вертолет, который еще называют летающей реанимацией. Он один помогает десяткам пострадавших в год. О санавиации в Башкирии и пойдет речь. Съемочная группа БСТ заступает на дежурство вместе с пилотами и врачами.

Поликлиника РКБ имени Куватова. На часах без пяти восемь. Врачи уже заступили на дежурство. И хоть еще не рассвело, некоторые пациенты уже спешат пораньше занять очередь на приём. Но нас больше интересует то, что происходит вот за этими зашторенными окнами. Там, конечно, процедуры не проводят и не лечат, но от этих медработников зависит оперативность доставки самых тяжелых пациентов со всей Башкирии.

Вот так и выглядит отделение санитарной авиации республики. Всё, конечно, сильно отличается от того, как показывают в кино. Здесь нет радаров, радиостанций и вертолетной площадки на крыше здания. Нет, само по себе это всё есть. Но не территории клиники. Здесь своего рода диспетчерская и самое главное – врачи.

Утро в отделение санавиации начинается не с чая. Сначала процедура обязательного медицинского осмотра, которую проходят водители машин скорой помощи. Смотрят давление, температуру, общее самочувствие. Без такой вот проверки, диспетчер вылет, а точнее, выезд никому не даст. Каждое утро через этот кабинет проходят все водители РКБ.

Утренняя оперативка проходит по расписанию. Вот заведующий отделением Феликс Сакаев спешит летучку. Оператор еле-еле за ним успевает. А идти, кстати, через всю территорию больничного комплекса. Сейчас он будет докладывать о проделанной ранее работе, какие планы на день.

А будет сегодня вылет в Кумертау. Команда врачей уже готовится. Говорят, пациент в тяжелом состоянии.

Перинатальный центр не просто место встречи. Там находится вертолетная площадка санавиации. Именно там пилоты забирают врачей и туда же доставляют пациентов для дальнейшей госпитализации.

Весь процесс реагирования санавиации выглядит примерно так: как только поступает сообщение о необходимости транспортировки пациента в Уфу, врачи связываются с пилотами вертолета, которые базируются в районе уфимского аэропорта, а сами едут в сторону перинатального центра. Туда же летит вертолет. После того, как все оказались на борту, вертолет летит на помощь пострадавшему.

Возвращаемся на вертолетную площадку. Здесь реаниматолог Игорь Поляков ждет вертушку, которая должна отвезти команду медиков в Кумертау. Пилоты, как правило, не заставляют себя долго ждать. Уже через пару минут вдалеке послышался шум винтов.

Вертолет на месте. Врачи идут на посадку, обязательно с одеялом, это для пациента. На всё про всё ушло пара минут. Теперь остается только ждать, когда прилетят обратно. Журналистов с собой брать нельзя. Всё-таки вертолет не для воздушных прогулок. Место в салоне может кому-нибудь понадобиться. И такие случаи уже были.

Врачи говорят, что детей доставляют не так часто. В прошлом году их было 16, в этом пока двое. Но транспортируют даже грудничков. Полет они переносят нормально, а пилоты запоминают такие вылеты на всю жизнь. Кстати, то, что летчики люди суеверные знают, пожалуй, все. Но оказалось, что и диспетчерам не чуждо суеверие.

Дежурство с Альмирой Гузаировой хоть и сложно назвать скучным, но оно точно ответственное – сказывается огромный опыт. В самых сложных случаях, когда каждая минута на счету, требуется не просто направить врача, но организовать весь процесс по оказанию помощи, не забывая о деталях, которые могут быть жизненно необходимы.

Кстати, вызов может поступить в любой момент, пока вертолет в Кумертау. И хотя в республике он один в своем роде, отказать диспетчеры не могут. Поэтому на тот случай, если понадобиться срочная транспортировка, то в районы выезжает машина скорой помощи. А что касается врачей, то дежурный реаниматолог передает дежурство коллеге и тоже отправляется на вызов.

Это Юлия Быстрова – анастазиолог-реаниматолог. В данный момент она тоже на дежурстве и если случится вызов, она сразу же побежит готовиться к вылету. В таком графике работают все врачи санавиации. В санитарной авиации Юлия Быстрова уже пять лет. Почти сразу как устроилась в РКБ. Но первый свой полет помнит до сих пор.

Тем временем вертолет с пациентом возвращается в Уфу. На дорогу туда и обратно плюс подготовку к транспортировке ушло около трех часов. В кино обычно такой момент стараются показать максимально напряженным. Повсюду врачи, медперсонал. А в реальности всё немного иначе. В данном случае пациент стабилизирован. Поэтому врачи стараются не торопиться с перекладыванием его из вертушки в машину. Всё должно быть аккуратно.

Пригодилось одеяло. На улице мороз трескучий, но самое сложно уже позади. Осталось только доехать до больницы. Кстати, обратите внимание, как водители уступают дорогу скоро помощи с включенным спецсигналом. Не все хотят дать дорогу, но большинство всё же уступает.

Пациенту предстоит серьезная операция на ноги. Пострадавшего уже ждут в больнице, в отделении травматологии. Дальше ему окажут всю необходимую помощь.

А в это время вертолет санавиации «Ансат» возвращается на базу. До аэропорта лететь всего десять минут. Поэтому насладиться городом с высот птичьего полета не успеваешь. Зато можно успеть оценить салон «летающей реанимации». В действительности здесь нет ничего лишнего. Все собрано исключительно для оказания медицинской помощи.

Практически сразу после посадки подъезжает заправщик. Возможно, что сегодня будет еще один выезд. Но в любом случае машина должна быть заправлена и готова. Всё дежурство пилоты были, что называется, недосягаемы, даже сейчас торопятся. Но пока ребята на земле выясняется, что практически все они в прошлом военные летчики с солидным послужным списком.

Тогда им тоже приходилось эвакуировать раненых, порой даже под огнем противника. Сейчас, конечно, подвоха с земли можно не опасаться, поэтому пилоты летают, немного иначе. Можно сказать, в медицинских целях.

Вячеслав Дегтярев – один из лучших летчиков в республике. Хотя и говорит, что романтика полета уже давно не так будоражит сознание. Сейчас это ответственная работа – спасти человека. Поэтому если появится необходимость оказать первую помощь, то Вячеслав, как пилот санитарного вертолета, может справиться и с этим.

А пока вертолет готовят к следующему вылету, экипаж отправляется на обед. Он, как известно, должен быть по расписанию. На столе у летчиков ничего экзотического. Все по-простому. Как правило, зимой вертолет в темное время суток не летает. Примерно в шесть часов вечера дежурство у пилотов заканчивается. Но всё равно в среднем летчики делает два-три вылета за один день.