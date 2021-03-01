В Башкирии проходят собрания жителей для участия в ППМИ

В Иглинском районе участие хотят принять девять сельских поселений. Жители хотят отремонтировать дорогу, провести ремонт уличного освещения, а вот в селе Чуваш-Кубово мечтают о современной детской площадке, которая стоит более 1 млн рублей.
10 процентов от суммы собирают жители, также свой вклад внесут местные предприниматели и сельсовет. В случае прохождения инициативы, большую сумму покроет региональный бюджет.
Мнение решили узнать не только у взрослых, но и у детей. Руководитель кружка рисования Чуваш-Кубовского Дома культуры предложила ребятам нарисовать, какой они видят будущую детскую площадку.