В Башкирии проходят собрания жителей для участия в ППМИ

В Иглинском районе участие хотят принять девять сельских поселений. Жители хотят отремонтировать дорогу, провести ремонт уличного освещения, а вот в селе Чуваш-Кубово мечтают о современной детской площадке, которая стоит более 1 млн рублей.

10 процентов от суммы собирают жители, также свой вклад внесут местные предприниматели и сельсовет. В случае прохождения инициативы, большую сумму покроет региональный бюджет.

Руководитель кружка рисования Татьяна Давлятова после собрания решила посвятить целый урок теме строительства детской площадке в родном селе.

Анжелика Тимофеева, глава СП Чуваш-Кубовский сельсовет

Мнение решили узнать не только у взрослых, но и у детей. Руководитель кружка рисования Чуваш-Кубовского Дома культуры предложила ребятам нарисовать, какой они видят будущую детскую площадку.

Фото №1 - В Башкирии проходят собрания жителей для участия в ППМИ

Папа проголосовал за детскую площадку. Я бы хотел, чтобы там было весело. Чтобы она была деревянной и разукрашенной, чтобы сделали башню. Хочу качели и крутую горку.

Андрей Барышев
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