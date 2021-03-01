В Башкирии намерены установить памятник Мусе Муртазину

В республике намерены установить памятник легендарному комбригу Мусе Муртазину. Выдающийся государственный деятель, участник Гражданской войны, один из активных сторонников Башкирского национального движения родился 130 лет назад.
В честь юбилейной даты в нацмузее прошел круглый стол. Историки обсудили не только как увековечить память военачальника, но и поставили задачу восстановить пробелы в его биографии. В феврале 1918 года Муса Муртазин вошел в состав Временного революционного совета Башкортостана. Спустя год в составе Башкирского корпуса по договоренности с советской властью перешел на сторону Красной армии, однако затем вновь занял позицию белых.
1 мая 1937 года Муса Муртазин был арестован, а затем и расстрелян, будучи обвиненный в участии в антисоветской националистической организации. В 1956 году его реабилитировали. До конца нераскрыта судьба его сторонников.