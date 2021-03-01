Жуткое ДТП на трассе в Башкирии унесло жизнь 52-летнего мужчины

Вчера, 28 февраля, в Баймакском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - лоб в лоб столкнулись автомобили "УАЗ" и Hyundai Solaris. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 104 км автодороги Магнитогорск - Ира. За рулем иномарки находился 52-летний житель Свердловской области, а "УАЗом" управлял 29-летний житель Сибая.

В результате ДТП водитель "Соляриса" скончался на месте трагедии, а его 45-летний пассажир получил различные травмы. Также в больницу доставили водителя "УАЗа". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.