Хотела заработать: мошенники выманили у жительницы Башкирии 1,5 млн рублей

В ходе разговора мужчина убедил женщину назвать реквизиты ее двух банковских карт. Просьба не вызвала подозрений у сельчанки, и она передала злоумышленнику все требуемые данные. Вскоре с ее банковских счетов было похищено почти полтора миллиона рублей.

пресс-служба МВД Башкирии