Хотела заработать: мошенники выманили у жительницы Башкирии 1,5 млн рублей
46-летняя жительница Абзелиловского района Башкирии стала жертвой аферистов. Обманным путем злоумышленники похитили у нее около 1,5 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился представителем одного интернет-проектов. Он предложил ей заработать деньги в сети Интернет, на что сельчанка согласилась.
В ходе разговора мужчина убедил женщину назвать реквизиты ее двух банковских карт. Просьба не вызвала подозрений у сельчанки, и она передала злоумышленнику все требуемые данные. Вскоре с ее банковских счетов было похищено почти полтора миллиона рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
МВД по Республике Башкортостан предупреждает: в случае подобных звонков положите трубку. Будьте бдительны! Не верьте малознакомым или посторонним людям. Не передавайте незнакомым людям конфиденциальные данные о своих банковских счетах. Не дайте себя обмануть!