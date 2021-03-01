В Башкирии ушел в отставку министр транспорта

В Башкирии произошли громкие кадровые перестановки. О них сообщил лично глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ. По его словам, по собственному желанию кресло министра транспорта покинул Алан Марзаев.

Временно должность главы ведомства будет занимать первый заместитель Дмитрий Жульков, уточнил руководитель республики. О причинах ухода Марзаева не сообщается.

Также Хабиров анонсировал «небольшую перестановку» в Правительстве. Так, действующий министр здравоохранения Максим Забелин назначен вице-премьером, а Ленара Иванова, ранее занимающая данный пост, покинула эту должность.