Радий Хабиров назовет фамилии застройщиков, укравших деньги у дольщиков

Я эти фамилии назову публично. Там есть вполне обоснованные претензии. Благодаря защите Минстроя, у нас на этот предусмотрены средства. Что нам было сказано? Все эти деньги, которые пропали у людей, явились предметом уголовных преступлений. Нам задают вопрос, что у нас происходит в этой части? У нас есть фигуранты, у которых нет простейшей меры пресечения. Я хочу, чтобы по каждой фамилии нам объяснили, что возбудили уголовное дело. Я знаю, только один за рубежом в бегах. Как так можно? Я хотел бы получить ответы на эти вопросы. Люди должны знать. Они опять под окнами стоят и задают справедливые вопросы. Это важнейший вопрос. Мы должны четко переговорить с нашими коллегами с правоохранительных органов.

Радий Хабиров