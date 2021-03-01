Радий Хабиров назовет фамилии застройщиков, укравших деньги у дольщиков

Радий Хабиров на очередной оперативке в Правительстве Башкирии коснулся вопроса обманутых дольщиков. В регионе серьезно возьмутся за недобросовестных застройщиков. 

Фото №1 - Радий Хабиров назовет фамилии застройщиков, укравших деньги у дольщиков

Ранее глава региона уже просил правоохранительные органы тщательно проверить каждого застройщика, у которого есть обманутые дольщики. Таких компаний, по данным Хабирова, около 20. При этом никаких решений по большинству застройщиков нет.

Минстрой при этом помогает республике средствами, но остается вопрос: куда делись украденные деньги? 

Я эти фамилии назову публично. Там есть вполне обоснованные претензии. Благодаря защите Минстроя, у нас на этот предусмотрены средства. Что нам было сказано? Все эти деньги, которые пропали у людей, явились предметом уголовных преступлений. Нам задают вопрос, что у нас происходит в этой части? У нас есть фигуранты, у которых нет простейшей меры пресечения. Я хочу, чтобы по каждой фамилии нам объяснили, что возбудили уголовное дело. Я знаю, только один за рубежом в бегах. Как так можно? Я хотел бы получить ответы на эти вопросы. Люди должны знать. Они опять под окнами стоят и задают справедливые вопросы. Это важнейший вопрос. Мы должны четко переговорить с нашими коллегами с правоохранительных органов.

Радий Хабиров
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