Радий Хабиров назовет фамилии застройщиков, укравших деньги у дольщиков

Радий Хабиров на очередной оперативке в Правительстве Башкирии коснулся вопроса обманутых дольщиков. В регионе серьезно возьмутся за недобросовестных застройщиков.
Ранее глава региона уже просил правоохранительные органы тщательно проверить каждого застройщика, у которого есть обманутые дольщики. Таких компаний, по данным Хабирова, около 20. При этом никаких решений по большинству застройщиков нет.
Минстрой при этом помогает республике средствами, но остается вопрос: куда делись украденные деньги?
Я эти фамилии назову публично. Там есть вполне обоснованные
претензии. Благодаря защите Минстроя, у нас на этот предусмотрены средства. Что
нам было сказано? Все эти деньги, которые пропали у людей, явились предметом
уголовных преступлений. Нам задают вопрос, что у нас происходит в этой части? У
нас есть фигуранты, у которых нет простейшей меры пресечения. Я хочу, чтобы по
каждой фамилии нам объяснили, что возбудили уголовное дело. Я знаю, только один
за рубежом в бегах. Как так можно? Я хотел бы получить ответы на эти вопросы.
Люди должны знать. Они опять под окнами стоят и задают справедливые вопросы. Это
важнейший вопрос. Мы должны четко переговорить с нашими коллегами с
правоохранительных органов.Радий Хабиров