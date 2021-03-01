«Пришлось лично заниматься»: Радий Хабиров рассказал о ЧП в Шафраново

В процессе оперативного совещания в кабмине республики глава республики рассказал о том, как развивалась ситуация в Шафраново. 

Фото №1 - «Пришлось лично заниматься»: Радий Хабиров рассказал о ЧП в Шафраново

В Альшеевском районе в селе Шафраново на прошлой неделе местные жители остались без воды. На несколько дней крупный поселок остался без воды.

Проблема возникла в том числе из-за замерзших труб. На месте ЧП работали десятки сотрудников, в том числе и республиканские чиновники. Радий Хабиров рассказал, как лично следил за ситуацией и попросил главу района продолжить мониторить ситуацию до полного исправления.

Мне пришлось лично заниматься ситуацией в Альшеевском районе в Шафраново. Каждый день без воды – это наша некачественная работа. Вы помогаете размораживать трубы? Сами лично занимайтесь.

Радий Хабиров
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