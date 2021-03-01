После массовой аварии на трассе в Башкирии поставят 100 камер

У нас в Аургазинском районе столкнулось 20 машин. Неблагоприятная погода, несоблюдение скоростного режима. Что я попрошу? Мы довольно много камер поставили, они нам помогает. Я дал задание: 100 камер должны поставить на федеральных трассах Р-240, М-5, М-7. Жизнь показала, что если гонишь под 150, то получаешь только 10 минут. Мы все знаем, где люди бьются, вылетают на встречку. Это просто не обсуждается, 100 камер должны стоять.

Радий Хабиров