После массовой аварии на трассе в Башкирии поставят 100 камер

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал страшную аварию в Аургазинском районе в снегопад в конце позапрошлой недели. Тогда на трассе столкнулись десятки автомобилей.

Фото №1 - После массовой аварии на трассе в Башкирии поставят 100 камер

Жертв чудом удалось избежать. В эпицентр аварии в сильную метель попала и бригада телеканала БСТ. Пробка из-за массового столкновения растянулась на многие километры. К счастью, место аварии удалось расчистить максимально быстро благодаря слаженным действиям спасателей.

Радий Хабиров потребовал ускорить работу по установке камер на федеральных трассах. По его словам, такие ЧП случаются в том числе из-за нарушения скоростного режима.  

У нас в Аургазинском районе столкнулось 20 машин. Неблагоприятная погода, несоблюдение скоростного режима. Что я попрошу? Мы довольно много камер поставили, они нам помогает. Я дал задание: 100 камер должны поставить на федеральных трассах Р-240, М-5, М-7. Жизнь показала, что если гонишь под 150, то получаешь только 10 минут. Мы все знаем, где люди бьются, вылетают на встречку. Это просто не обсуждается, 100 камер должны стоять.

Радий Хабиров
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