После массовой аварии на трассе в Башкирии поставят 100 камер

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал страшную аварию в Аургазинском районе в снегопад в конце позапрошлой недели. Тогда на трассе столкнулись десятки автомобилей.
Жертв чудом удалось избежать. В эпицентр аварии в сильную метель попала и бригада телеканала БСТ. Пробка из-за массового столкновения растянулась на многие километры. К счастью, место аварии удалось расчистить максимально быстро благодаря слаженным действиям спасателей.
Радий Хабиров потребовал ускорить работу по установке камер на федеральных трассах. По его словам, такие ЧП случаются в том числе из-за нарушения скоростного режима.