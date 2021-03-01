«Чтобы поплакали»: Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть школьники

Сегодня, 1 марта, проходит оперативное совещание в Правительстве Башкирии. Обсуждаются самые актуальные вопросы общества и культуры.
Так, Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть все школьники республики. Им стала постановка «Потомки Салавата не отступят». По словам Главы региона, этот спектакль тронул его сердце, а каждое действие ему показалось «уникальным».
Радий Хабиров отметил, что стоит привлечь к просмотру как можно больше ребят со всех городов и районов республики. А чтобы посмотреть спектакль смогли жители самых отдаленных населенных пунктов, театральная труппа может устроить выездные представления.