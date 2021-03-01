«Чтобы поплакали»: Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть школьники

Сегодня, 1 марта, проходит оперативное совещание в Правительстве Башкирии. Обсуждаются самые актуальные вопросы общества и культуры.

Фото №1 - «Чтобы поплакали»: Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть школьники

Так, Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть все школьники республики. Им стала постановка «Потомки Салавата не отступят». По словам Главы региона, этот спектакль тронул его сердце, а каждое действие ему показалось «уникальным».

23 февраля была постановка спектакля «Потомки Салавата не отступят». Мне удалось посмотреть с семьей этот спектакль. Я никогда не претендовал на то, чтобы быть знатоком киноискусства. Но я, на мой взгляд, что-то понимаю в воспитании детей. Поэтому я поручаю строем детей водить на этот спектакль! Чтобы они не ерунду всякую смотрели, где им голову морочат, а посмотрели, поплакали — каждый шаг, каждое действие там уникально.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Радий Хабиров отметил, что стоит привлечь к просмотру как можно больше ребят со всех городов и районов республики. А чтобы посмотреть спектакль смогли жители самых отдаленных населенных пунктов, театральная труппа может устроить выездные представления.

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