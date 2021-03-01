«Чтобы поплакали»: Радий Хабиров рассказал, какой спектакль должны посмотреть школьники

23 февраля была постановка спектакля «Потомки Салавата не отступят». Мне удалось посмотреть с семьей этот спектакль. Я никогда не претендовал на то, чтобы быть знатоком киноискусства. Но я, на мой взгляд, что-то понимаю в воспитании детей. Поэтому я поручаю строем детей водить на этот спектакль! Чтобы они не ерунду всякую смотрели, где им голову морочат, а посмотрели, поплакали — каждый шаг, каждое действие там уникально.

Радий Хабиров, Глава Башкирии