В Башкирии службы «Почты России» получили новые машины

Почтовики Башкирии получили новые автомобили. Накануне в районы и города отправились 23 «Ларгуса» и полноприводных «Газелей». Ключи водителям вручил первый заместитель премьер-министра республики Илшат Тажитдинов.

Легковые авто будут работать на курьерской доставке. В прошлом году служба «Почты России» доставила жителям региона более 200 тысяч отправлений. А за три года этот показатель вырос в полтора раза.