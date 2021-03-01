В Башкирии службы «Почты России» получили новые машины

Почтовики Башкирии получили новые автомобили. Накануне в районы и города отправились 23 «Ларгуса» и полноприводных «Газелей». Ключи водителям вручил первый заместитель премьер-министра республики Илшат Тажитдинов.
Легковые авто будут работать на курьерской доставке. В прошлом году служба «Почты России» доставила жителям региона более 200 тысяч отправлений. А за три года этот показатель вырос в полтора раза.
В региональном управлении «Почты России» отмечают, что в целом автопарк составляет порядка 500 машин. Сейчас идет обновление трети транспорта. Почтовая сеть республики является самой крупной в России по количеству отделений связи. Протяженность маршрутов составляет свыше 50 тыс. км.