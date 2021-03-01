В Челябинской области перевернулся автобус с туристами из Башкирии

В субботу, 27 февраля, в Челябинской области произошло серьёзное ДТП. Именно там перевернулся автобус с туристами из Башкирии.

Как сообщает издание Znak.com, автобус направлялся из Башкирии в ГЛЦ «Евразия», что находится в Кусе. В салоне находилось 35 человек – все они уфимские туристы.

В пути автобус перевернулся, однако пострадавших в ДТП нет. Всех туристов пересадили на другой транспорт и довезли до места назначения.