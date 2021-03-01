В Бакалах на капремонт крыши потратят 4 млн рублей

В многоквартирном доме по улице Утина в Бакалах идут работы по реконструкции кровли. На капитальный ремонт крыши дома было выделено около 4 млн рублей.

Сейчас на объекте строители завершили обновление инженерных сетей и водостока, а также провели обработку деревянных элементов огнеупорными и антисептическими средствами. Рабочие привели в порядок тепло- и гидроизоляцию. На данный момент строительная бригада приступила к восстановлению внешнего вида кровли.