Радий Хабиров потребовал не делать себе спальню в IQ-парке

В IQ-парке будут представлены различные сервисы для резидентов, которые будут способствовать ускоренному развитию стартапов и коммерциализации разработок. По мнению экспертов «Сколково», технопарк станет центром притяжения талантливой молодёжи благодаря креативным и экспериментальным пространствам, коворкинг-зонам, программам инкубации и акселерации, уникальным инструментам поддержки, а также ярким событиям и мероприятиям, в том числе направленным на популяризацию технологического предпринимательства. Ожидается, что за пять лет количество резидентов вырастет до 130, ими будет создано 1 700 новых высокопроизводительных рабочих мест, а выручка составит порядка 5 млрд рублей в год.