«Что это за бред»: Хабиров раскритиковал качество питания в школах Башкирии

«Я знаю свои недостатки, у меня их много. Но у меня есть один достаток, который называется упорство, я все равно добьюсь. Я каждый раз говорю, с вами или без, я добьюсь. Школьное питание будет лучшим в Российской Федерации. Вы должны это делать, я не отстану от этих дел. Я знаю, что мы не можем жареное, соленое давать. Но макароны слипшиеся, если их правильно готовить, они не будут слипшимися. И, наверное, холодное, поэтому [возмущаются]. Давайте так, достаточно, а то мы тут горячиться все начнем. Работа пока слабенькая, мы ничего нового не видим»

Радий Хабиров, руководитель региона